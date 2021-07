Coreia do Sul e Nova Zelândia avançam às quartas de final no futebol masculino

A seleção sul-coreana olímpica massacrou Honduras por 6 a 0 e avançou como primeira no Grupo B, enquanto os neozelandeses garantiram a segunda vaga com um empate em 0 a 0 com a Romênia

EFE/EPA/YONHAP A Coreia do Sul avançou na fase de grupos dos Jogos de Tóquio



A seleção sul-coreana olímpica massacrou Honduras por 6 a 0 nesta quarta-feira, 28, no Estádio Internacional de Yokohama, e avançou às quartas de final do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com gols de Hwang Ui-Jo (três vezes), Won Du-Jae, Kim Jin-Ya e Lee Kang-In, a Coreia do Sul garantiu a primeira posição do Grupo B, com seis pontos. No mesmo grupo, Nova Zelândia e Romênia empataram em 0 a 0, no mesmo horário, na Arena Sapporo. Assim, os neozelandeses avançam na segunda posição, graças ao saldo de gols – ambas equipes terminaram a fase com 4 pontos somados. Agora, Coreia do Sul e Nova Zelândia esperam os outros jogos de hoje para conhecer seus rivais no mata-mata.