Tênis: Laura Pigossi e Luisa Stefani batem americanas e vão à semi no torneio de duplas

Gaspar Nóbrega/COB Laura Pigossi e Luisa Stefani avançaram às semifinais no tênis



As tenistas Laura Pigossi e Luisa Stefani surpreenderam, bateram as norte-americanas Jessica Pegula e Bethanie Mattek-Sands e avançaram às semifinais do torneio de duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na madrugada desta quarta-feira, 28, as brasileiras saíram atrás, mas viraram para 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 10/6. Desta forma, o Brasil está a uma vitória de garantir uma medalha no tênis, algo que seria inesperado e inédito, já que o esporte nunca rendeu sequer um pódio ao país na história das Olimpíadas. Além disso, o Pigossi e Marcelo Melo estão na disputa das duplas mistas, competição que tem os estadunidenses Bethanie Mattek-Sands e Rajeev Ram como favoritos.

“É incrível! Estou tentando comemorar, digerir, foi um baita jogo. A gente está levando todos os jogos ponto a ponto, indo até o final, lutando, não tem jogo fácil aqui. E todas essas meninas são campeãs, são ótimas simplistas, jogadoras que já ganharam medalha olímpica, então foi uma grande vitória. Mas o mais importante é continuar fazendo o nosso, continuar competindo com todo coração, e em cada ponto fazendo o nosso melhor”, Luisa Stefani, após a partida. Agora, a dupla brasileira enfrenta os vencedores do duelo entre Ellen Perez/Samantha Stosur, da Áustria, e Belinda Bencic/Viktorija Golubic, da Suíça.