Daniel Cargnin vence israelense e conquista a medalha de bronze no Judô

Judoca aplicou um wazari em Baruch Shmailov para garantir a segunda medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

Gaspar Nóbrega/COB Judoca venceu a disputa pelo bronze na categoria até 66 kg



O judoca brasileiro Daniel Cargnin conquistou a primeira medalha de bronze do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A medalha veio após a vitória contra o israelense Baruch Shmailov na disputa pelo terceiro lugar da categoria até 66 kg do Judô Masculino. As lutas foram disputadas durante a madrugada deste domingo, 25. Na final, Daniel garantiu a vitória ao aplicar um wazari no adversário. Antes da decisão, o brasileiro desbancou Mohamed Abdelmawgoud (Egito), Denis Vieru (Romênia), Manuel Lombardo (Itália), que é o número um do ranking mundial, mas acabou caindo para Hifumi Abe (Japão) nas semifinais. Com isso, o Brasil conquistou a primeira medalha de bronze e a segunda dos Jogos. Essa foia 23ª medalha da história do Judô brasileiro nas Olimpíadas.