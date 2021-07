Tóquio 2020: Tatiana e Silvana se classificam para as oitavas no surfe

Dupla brasileira não teve dificuldades para avançar para a próxima fase e seguirem na busca do ouro; próxima fase será disputada no domingo, 25

Reprodução/Instagram @timebrasil Tatiana Weston-Webb ficou na primeira posição de sua bateria



O Brasil terá duas representantes nas oitavas de final do surfe feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Isso porque Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima se classificaram em suas baterias e avançaram de fase. A prova foi disputada na praia de Tsurigasaki na noite deste sábado, 24. Silvana conseguiu a segunda colocação de sua bateria, enquanto Tatiana ficou em primeiro lugar na sua chave. A próxima fase será disputada no domingo, 25, a partir das 19h (que equivale às 7h de segunda-feira no Japão). Os dois representantes masculinos, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, também avançaram de fase na modalidade. Com isso, todos os atletas brasileiros que foram ao Japão avançaram para a próxima fase da modalidade, que está estreando nos Jogos nesta edição.