Bruno Schmidt e Evandro vencem dupla chilena na estreia do vôlei de praia

Christian Dawes/Comitê Olímpico Brasileiro Bruno Schmidt e Evandro venceram na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio



Os brasileiros Bruno Schmidt e Evandro venceram a dupla chilena Marco e Esteban Grimalt, por 2 sets a 1, na estreia do vôlei de praia nas Olimpíadas de Tóquio 2020. A dupla do Brasil venceu o primeiro set por 21 a 16, foi derrotado pelo mesmo placar na segunda etapa e venceu o terceiro set por 15 a 12. O próximo compromisso do time brasileiro será na madrugada de segunda para terça-feira, às 3h, no horário de Brasília, contra os marroquinos El Graoui e Abicha. No fim do mês de fevereiro, Bruno teve Covid-19 e ficou internado por quatro dias. Ao final da partida, ele comentou o desempenho da dupla na partida, jogada com sensação térmica acima dos 40ºC. “Agradeço pela estreia em um jogo de três sets. A gente passou por tudo nesse jogo. No primeiro set entramos com tudo, saltei em todas as bolas, era pulo daqui, pulo dali. No segundo a gente começou a errar mais, e eu tirei um pouco pé. Dei uma segurada. Depois, no terceiro set, chegou no 10 a 10 eu tive a certeza que a gente ia vencer. A gente estava jogando como Bruno e Evandro costumam jogar”, afirmou.