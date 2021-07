Djokovic perde para espanhol, desiste nas duplas mistas e deixa Tóquio sem medalha

Principal tenista da atualidade, o sérvio teve um fim melancólico nas Olimpíadas de Tóquio-2020 ao ser derrotado duas vezes no individual e dar WO na briga pelo bronze nas duplas mistas

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Djokovic deixou as Olimpíadas de Tóquio sem medalha



Novak Djokovic, principal tenista da atualidade, teve um fim melancólico nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Cotado para ganhar duas medalhas de ouro no maior evento esportivo mundial, o sérvio deixa os Jogos sem subir ao pódio e com boa dose de frustração. Depois de ser derrotado pelo alemão Alexander Zverev na semifinal do individual, ele voltou à quadra na manhã deste sábado, 31, na disputa pela medalha de bronze. O número 1 do ranking da ATP, porém, foi derrotado pelo espanhol Pablo Carreno Busta por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 6/7 e 6/3). Decepcionado com o próprio desempenho, ele desistiu de brigar pelo terceiro lugar nas duplas mistas, categoria em que jogaria ao lado da compatriota Nina Stojanovic diante dos australianos Barty/Peers, que ganharam por WO.

