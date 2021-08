Dupla da Noruega conquista medalha de ouro no vôlei de praia masculino

Anders Mol e Christian Sorum fizeram 2 a 0 contra os russos e ficaram no alto do pódio; Catar foi bronze

Reuters / Vegard Wivestad Grøtt Dupla norueguesa ficou com o ouro



Na noite desta sexta-feira, 6, aconteceram as disputas de medalha no vôlei de praia masculino. Sem a participação de brasileiros pela primeira vez desde 1996, o ouro foi disputado pelos noruegueses Anders Mol e Christian Sorum e pelos russos Viacheslav Krasilnikov e Oleg Stoyanovskiy. O primeiro set os noruegues ganharam por 21 a 17 e o segundo também foi deles, por 21 a 18, fazendo 2 a 0 e ficando com o ouro na modalidade. O bronze foi disputado pela dupla da Letônia, Martins Plavins e Edgars Tocs, com a dupla do Catar, Ahmed Tijan e Cherif Younousse. Com um primeiro set forte, os catares fecharam em 21 a 12. No segundo set, os atletas da Letônia conseguiram igualar mais o jogo, porém os bloqueios de Cherif fizeram a diferença e o Catar fechou em 21 a 18, ficando com o bronze.