Isaquias Queiroz conquista o ouro na canoagem C-1 1.000 metros

Brasileiro dominou a prova do meio para o fim e terminou com o tempo de 4min04s408

Gaspar Nóbrega/COB Isaquias Queiroz na prova da canoagem em Tóquio 2020



Depois de liderar as baterias de classificação e semifinal com folga, o brasileiro Isaquias Queiroz entrou para a final da canoagem de velocidade categoria C-1 1.000 metros em Tóquio 2020 com sede de levar o ouro. Em uma bateria muito forte, o brasileiro começou forte e a partir dos 250 metros se destacou na liderança e na parte final abriu grande vantagem para o chinês H. Liu, que chegou em segundo. Em primeiro o baiano fez o tempo de 4:04:408.