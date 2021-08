Quênia faz dobradinha no pódio da maratona feminina e leva ouro e prata

Peres Jepchirchir e Brigid Kosgei subiram aos lugares mais altos do pódio; norte-americana Molly Seidel ficou com o bronze

Reprodução/ Olympics.com Peres Jepchirchir foi a campeã da maratona olímpica feminina



A maratona feminina abriu o 17º dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio na noite desta sexta-feira, 6, com dobradinha queniana no pódio. Peres Jepchirchir, campeã do Campeonato Mundial da Meia Maratona de 2020, disparou na frente do pelotão de corrida faltando seis quilômetros para o fim e terminou em primeiro com o tempo de 2h27min20s, ultrapassando sua compatriota Brigid Kosgei que fez o tempo de 2h27min36s. Completou o pódio a norte-americana Molly Seidel, que terminou a prova com 2h27min46s. O trio fez seus melhores tempos na temporada. A maratona é uma das provas mais tradicionais das Olimpíadas e não teve nenhuma brasileira na disputa. A prova masculina acontece neste sábado, às 19h (horário de Brasília) e terá três brasileiros: Daniel Chaves da Silva, Paulo Roberto de Paula e Daniel Ferreira do Nascimento.

