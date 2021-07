Em primeira bateria do surfe na história das Olimpíadas, Ítalo Ferreira vence e vai às oitavas de final

Brasileiro de 27 anos se classificou ao lado do japonês Hiroto Ohhara; às 21h40, Gabriel Medina disputará sua bateria

Lisi Niesner/Reuters Ítalo Ferreira venceu a primeira bateria da história do surfe nas Olimpíadas



O brasileiro Ítalo Ferreira venceu a primeira bateria do surfe na história das Olimpíadas de Tóquio 2020, neste sábado, 24 (manhã de domingo no Japão), e avançou às oitavas de final. Campeão mundial em 2019, ele alcançou uma nota de 13.67. O outro classificado foi o japonês Hiroto Ohhara, que somou 11.40 – os outros dois participantes da bateria foram o italiano Leonardo Fioravanti e o argentino Leandro Usuna, que vão ter de encarar a repescagem na madrugada deste domingo. Após a prova, o potiguar de 27 anos disse que estava “muito feliz” e “arrepiado”. “Estou muito feliz, estou até arrepiado. Estava ansioso para a estreia, mas depois que caí no mar, peguei a minha onda e a coisa fluiu. Hoje o mar estava meio difícil, mas eu treinei bastante e o atleta tem que estar preparado para tudo. A tendência é que o mar melhore um pouco amanhã e eu espero aproveitar da melhor forma”, disse. Às 21h40, Gabriel Medina, um dos favoritos para conquistar a medalha de ouro, disputará sua bateria. Caso ele fique nas duas primeiras colocações, os brasileiros só vão se enfrentar em uma eventual disputa pelo primeiro lugar.