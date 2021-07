Santos empata em 1 a 1 com o Independiente, mas avança às quartas de final da Sul-Americana

Com gol de Kaio Jorge e grande atuação de João Paulo, equipe alvinegra conseguiu garantir classificação

Reprodução/ Twitter Kaio Jorge marcou o gol da vitória



O Santos garantiu sua classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 22, ao empatar em 1 a 1 com o Independiente em Buenos Aires, na Argentina. No jogo de ida, o time da Baixada venceu por 1 a 0. A partida foi bem disputada e, diferente do que foi na Vila, João Paulo precisou trabalhar bem cedo para evitar que os argentinos abrissem o placar. Mas aos 38 minutos, Kaio Jorge recebeu de Sánchez e colocou os santistas na frente. No segundo tempo, João Paulo voltou a ser muito acionado e fez grandes defesas. Aos 14 minutos, o VAR entrou em achão e expulsou Insaurralde por falta dura em Marinho. Mesmo com um homem a menos, o Independiente conseguiu chegar ao empate aos 22 minutos com Lucas González e o jogo virou um drama. Aos 30 minutos Pirani finalizou pertinho do gol adversário. Aos 38, Zanocelo teve outra chance e, na sequência, o camisa 10 voltou a finalizar com perigo, mas a arbitragem marcou impedimento. Nos acréscimos, Barreto recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.