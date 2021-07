Entenda por que a Rússia não pode competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

Atletas do país competem com o nome Comitê Olímpico Russo; além do nome e da bandeira, está proibida a execução do hino, trocado por uma música de Pyotr Tchaikovsky

Reprodução/Twitter/ @Olympic_Russia Atletas da Rússia não podem ouvir hino do país quando conquistam o ouro



Quem está acompanhando o dia a dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 provavelmente já notou que a Rússia não está participando. Não da maneira normal pelo menos. Diversos atletas russos disputam os Jogos em várias modalidades, mas todos defendem o chamado Comitê Olímpico Russo (ROC, nas transmissões). Isso acontece porque os recentes escândalos de doping sistemáticos, que contaram com participação de autoridades do governo de Vladimir Putin, fizeram com que a Agência Mundial Antidoping (Wada) proibisse o país de participar das Olimpíadas. A sanção se estende aos Jogos de Inverno, campeonatos mundiais e pode até impedir os russos de disputarem a Copa do Mundo.

A punição da Wada foi acatada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Entretanto, na opinião do comitê, atletas que não tinham relação com os escândalos não deveriam ser alvos da punição, o que levou à permissão para que eles pudessem disputar os Jogos sem qualquer referência à Rússia. Além do nome do país, a bandeira e o hino nacional estão proibidos. Quando os atletas conquistam o ouro, é executada uma música de Pyotr Tchaikovsky, um dos maiores compositores do país, no lugar de seu hino. Para participarem, os esportistas tiveram que comprovar que não estavam dopados em agências que não fossem da Rússia.

Mesmo diante dessas condições adversas, o Comitê Olímpico Russo segue sendo um dos principais candidatos à medalhas dos Jogos. Até a manhã desta terça-feira (horário de Brasília), 27, somam cinco medalhas de ouro, sete de prata e quatro de bronze, totalizando 16. Os ouros foram conquistados na ginástica artística masculina por equipes, no tiro com pistola de ar feminino, nos 100 metros nado costas masculino e no taekwondo até 80 kg masculino. Contra o Brasil, o Comitê Olímpico Russo empatou o jogo de estreia do handebol feminino e fará um confronto na próxima rodada do torneio de vôlei masculino.