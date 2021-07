Natação: Brasil fica sem representantes nas semifinais dos 100 m livre 

Na classificatória, realizada no Centro Aquático de Tóquio, na manhã desta terça-feira, Gabriel Santos e Pedro Spajari decepcionaram e nadaram abaixo do que estão acostumados

EFE/ Fernando Bizerra Gabriel Santos não conseguiu se classificar para as semis da prova 100m livre na Tóquio 2020



Gabriel Santos e Pedro Spajari, representantes do Brasil nos 100 m livre, não se classificaram para as semifinais dos Jogos Olímpicos. Na classificatória, realizada no Centro Aquático de Tóquio, na manhã desta terça-feira, 27, os brasileiros decepcionaram e nadaram abaixo do que estão acostumados, marcando 49s33 e 48s74, respectivamente. Desta forma, o país fica sem chances de medalha na prova, que tem Cesar Cielo, campeão olímpico da Pequim-2008, como recordista na história das Olimpíadas, com 46s91. Vale lembrar que, na noite da última segunda, Fernando Scheffer conquistou a primeira medalha da natação brasileira na Tóquio-2020, ficando com bronze nos 200 m livre.