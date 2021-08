Erica Sena sofre punição na última curva e fica sem medalha na marcha atlética de 20 km

Desolada com o resultado, a brasileira chorou copiosamente ao cruzar a linha de chegada e não quis falar com os jornalistas na zona mista

Wander Roberto/COB Erica Sena ficou sem medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio



Única brasileira a participar da marcha atlética de 20 km feminina, Erica Sena fez uma grande prova na madrugada desta sexta-feira, 6, na cidade de Sapporo, mas sofreu uma punição de dois minutos na última curva, caiu para a 11ª posição e acabou sem medalha nas Olimpíadas de Tóquio. Depois de chegar até a liderar o circuito, a atleta de 36 anos viu a italiana Antonella Palmisano disparar no final para ganhar a medalha de ouro com sobras. Brigando pelo segundo lugar com Sandra Arenas, da Colômbia, a pernambucana foi punida por errar um movimento pela terceira vez – ela colocou os dois pés no chão, algo proibido na modalidade. O bronze, desta forma, foi para a chinesa Liu Yang. Assim, a brasileira não consegue melhorar sua marca da Rio-2016, quando foi sétima colocada. Desolada com o resultado, Erica chorou copiosamente ao cruzar a linha de chegada e não quis falar com os jornalistas na zona mista.

