EUA confirmam favoritismo e avançam à final do basquete feminino

Norte-americanas venceram a Sérvia por 79 a 59 e vão brigar pelo nono ouro de sua história

Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports Estados Unidos e Sérvia fizeram a semifinal 1



Depois do duelo Estados Unidos e Sérvia no vôlei feminino, foi a vez da semifinal do basquete feminino repetir a rivalidade entre nações. Donas de oito medalhas de ouro em 11 disputadas nos Jogos Olímpicos, as norte-americanas entraram como favoritas no confronto e não decepcionaram. No primeiro quarto os EUA fizeram 25 a 12 e mantiveram o ritmo no segundo com 16 a 11. Com uma diferença de 18 pontos no intervalo, as norte-americanas continuaram na frente do placar e fecharam o jogo em 79 a 59, avançando para mais uma final e deixando as sérvias no caminho do bronze. A segunda semifinal será entre Japão e França, nesta sexta-feira às 8h (horário de Brasília). A final está marcada para sábado às 23h30.

