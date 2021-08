Estados Unidos fazem 3 a 0 na Sérvia e vão disputar o ouro no vôlei feminino

Norte-americanas fizeram partida perfeita vencendo por 25 a 19, 25 a 15 e 25 a 23

REUTERS/Valentyn Ogirenko Estados Unidos fizeram jogo perfeito contra a Sérvia



Bronze na Rio 2016, a seleção feminina dos Estados Unidos venceu a Sérvia e está na final do vôlei feminino de quadra nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O jogo que deveria ser bem disputado com as vice-campeãs olímpicas foi dominado pelas norte-americanas. No primeiro set, os EUA imprimiram um ritmo confortável de pontuação e fizeram 25 a 19. No segundo set, as sérvias tentaram entrar mais na disputa, mas os erros se sobressaíram e as norte-americanas fecharam de novo com 25 a 15. No terceiro set a partida ficou mais equilibrada, mas mesmo assim as estadunidenses fizeram 25 a 23 e se classificaram para a final. A vitória deixa os Estados Unidos com uma medalha garantida na modalidade, restando saber a cor. A decisão acontece no domingo, às 1h30 (horário de Brasília). A segunda semifinal tem Brasil e Coreia do Sul, que se enfrentam nesta sexta-feira, dia 7, às 9h.

