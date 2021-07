Fabiana Silva perde para norte-americana Zhang e está eliminada do badminton feminino

Zhang fez 2 sets a 0, com parciais de 21 a 19 e 21 a 10; Brasil ainda tem Yago Coelho no masculino

Reprodução/ SporTV Fabiana Silva foi eliminada na rodada 2



A brasileira Fabiana Silva enfrentou a norte-americana Zhang Beiwen na noite desta terça-feira, 27, (manhã de quarta-feira no Japão) no badminton individual feminino e perdeu por 2 sets a 0, 21 a 19 e 21 a 10. Fabiana tinha perdido para a ucraniana Maria Ulitina na primeira rodada, também por 2 sets a 0, e está eliminada dos Jogos Olímpicos. O jogo contra Zhang, cabeça de chave do grupo H, foi complicado para a brasileira no primeiro set, mas no segundo ela até conseguiu equilibrar os ataques e manter o jogo empatado em 5 a 5, porém a partir daí a norte-americana deslanchou e fechou o set se classificando para as quartas de final. O Brasil ainda tem Yago Coelho na disputa. Ele conquistou a primeira vitória da história do Brasil no Badminton ao vencer Georges Paul, das Ilhas Maurício. Na manhã desta quarta-feira, 28, às 7h20 (horário de Brasília), Yago encara o japonês Kanta Tsuneyama para tentar classificação inédita às quartas de final.