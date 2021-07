Natação: Húngaro bate recorde olímpico e fica com ouro nos 200m borboleta; Leo de Deus é 6º

Em sua primeira final olímpica, brasileiro fez o tempo de 1:55:19

Jonne Roriz/ COB Leonardo de Deus foi o representante do Brasil nos 200m borboleta



Não deu para o Brasil nos 200m borboleta masculino na natação. Leonardo de Deus terminou em 6º lugar com o tempo de 1:55:19 e ficou sem medalha. O ouro foi para o húngaro Kristóf Milak que fez o tempo de 1:51:25 e bateu o recorde olímpico de Michael Phelps de 2008 de 1:52:03. Milak também é o recordista mundial tendo alcançado o feito em 2019 na Coréia com o tempo de 1:50:73. Leonardo está com 34 anos e esteve nas últimas duas semifinais da modalidade. Nessa edição dos Jogos de Tóquio 2020 fez seus melhores tempos da carreira e chegou pela primeira vez na final olímpica, apesar de não conseguir a medalha. Ainda nesta madrugada o Brasil disputa medalha no revezamento masculino.