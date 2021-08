Favoritas no vôlei de praia, Ágatha e Duda perdem para alemãs e estão fora dos Jogos de Tóquio

Líderes do ranking mundial, a brasileiras foram eliminadas pela dupla Ludwig/Kozuch na madrugada deste domingo, 1º, por 2 sets a 1 (com parciais de 21/19, 19/21 e 16/14)

Wander Roberto/COB Ágatha e Duda durante os Jogos Olímpicos de Tóquio



Líderes do ranking mundial e favoritas ao pódio nas Olimpíadas de Tóquio, Ágatha e Duda foram eliminadas pela dupla alemã Ludwig/Kozuch na madrugada deste domingo, 1º, por 2 sets a 1 (com parciais de 21/19, 19/21 e 16/14), em partida válida pelas oitavas de final do vôlei de praia. Parando no forte sistema defensivo adversário, as brasileiras também desperdiçaram vários ataques e não tiveram o rendimento esperado. Assim, a única chance de medalha para o Brasil na categoria feminina está nas mãos de Ana Patrícia e Rebecca, que ganharam das chinesas Fan Wang e Xinyi Xia e se classificaram para as quartas de final.

