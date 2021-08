Flávia Saraiva fica na 7ª posição na final da trave; Simone Biles é bronze

A carioca não conseguiu fechar a participação da ginástica brasileira nos Jogos de Tóquio com mais uma medalha

Ricardo Bufolin/CBG Flávia Saraiva é finalista na trave dos Jogos de Tóquio



Flávia Saraiva não conseguiu fechar a participação da ginástica brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio com mais uma medalha. Na manhã desta terça-feira, 3, a representante do Brasil na final da trave de equilíbrio terminou na 7ª posição, somando 13.133 pontos e ficando fora do pódio – ela cometeu um deslize ao colocar a mão na trave no início da série. Chenchen Guan, da China, deu show e somou 14.633, superando a compatriota Xijing Tang, medalhista de prata com nota 14.233. Já Simone Biles, que deixou de participar de cinco finais para cuidar de sua saúde mental, retornou em grande estilo, fazendo apresentação segura e com alto nível de dificuldade. A norte-americana teve 14.000 de nota e ganhou o bronze com o terceiro lugar.

