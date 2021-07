Gabriel Medina desembarca em Tóquio após polêmica envolvendo COB e Yasmin Brunet

Ao contrário de Italo Ferreira e Silvana Lima, os outros dois surfistas que representam o Brasil e que ficaram sem as suas pranchas na chegada, Medina e Tatiana Weston-Webb não tiveram maiores problemas na chegada à capital japonesa

Reprodução/Instagram/@gabriel1medina Gabriel Medina desembarcando na cidade de Tóquio para a disputa dos Jogos Olímpicos



Gabriel Medina, enfim, chegou à cidade de Tóquio na noite (horário local) desta segunda-feira, 19, para a disputa dos Jogos Olímpicos. Ao lado da também surfista Tatiana Weston-Webb, o bicampeão mundial desembarcou no aeroporto de Haneda após dois longos voos e todo os procedimentos de segurança em meio à pandemia de coronavírus estabelecidos pelas autoridades. A chegada do brasileiro acontece após um desgaste com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que não credenciou Yasmin Brunet, esposa do atleta, em longo e repercutido imbróglio envolvendo as partes.

Ao contrário de Italo Ferreira e Silvana Lima, os outros dois surfistas que representam o Brasil e que ficaram sem as suas pranchas na chegada, Medina e Tatiana Weston-Webb não tiveram maiores problemas. Nas redes sociais, logo postaram sobre o desembarque ao Japão, com seus instrumentos de trabalho. As provas no esporte estão marcadas para começar no próximo domingo, 25, e vão até o dia 28. Ainda assim, por questões climáticas, algumas mudanças podem ocorrer no calendário, estendendo até, no máximo, o outro domingo, dia 1º de agosto.