Grã-Bretanha vence o Chile por 2 a 0 na estreia do futebol feminino em Tóquio-2020

Reprodução/Twitter/@TeamBG A Grã-Bretanha venceu o Chile por 2 a 0 na estreia do futebol feminino em Tóquio-2020



A Grã-Bretanha venceu o Chile por 2 a 0 na manhã (horário de Brasília) desta quarta-feira, 21, na Arena Sapporo, em jogo que abriu a competição do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A centroavante Ellen White, recebendo assistências de Hemp e Bronze, foi a autora dos dois gols das britânicas, que largam na frente do Grupo E – Japão e Canadá estão na mesma chave e jogam às 7h30 de hoje. Vale lembrar que avançam às quartas de final as duas melhores seleções de cada grupo, além de duas terceiras colocadas.