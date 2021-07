Handebol: Seleção masculina peca no ataque, perde para a França e se complica na Olimpíada 

Com o resultado, o Brasil segue zerado na competição, com duas derrotas e na última posição do Grupo A; veja situação

EFE/José Méndez A seleção brasileira masculina de handebol perdeu para a França nos Jogos de Tóquio



A seleção brasileira masculina de handebol voltou a ter um resultado negativo neste domingo, 25, ao perder da França por 34 a 29, em confronto válido pela segunda rodada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Atrás do placar desde o começo do jogo, o Brasil teve muita dificuldade em superar o forte sistema defensivo francês e pecou em diversos ataques, como, por exemplo, nos tiros de sete metros. No fim do primeiro tempo, o time brasileiro chegou até a diminuir a diferença com a entrada de Léo Dutra, indo para o intervalo sendo derrotado por 16 a 13. Na etapa final, no entanto, a seleção novamente mostrou um baixo rendimento ofensivo, viu a desvantagem ser ampliada e não conseguiu reverter a situação, ficando longe de qualquer possibilidade do empate. No fim, Petrus ainda levou um vermelho por acertar o rosto de um adversário.

Com o resultado, a seleção brasileira masculina segue zerada na competição, com duas derrotas e na última posição do Grupo A – na estreia, o Brasil foi derrotado pela Noruega por 27 a 24. A França, por sua vez, praticamente garante a sua vaga para as quartas de final da Tóquio-2020, chegando ao segundo triunfo. Vale lembrar que, das seis equipes de cada chave, as quatro melhores avançam para o mata-mata. Na próxima quarta-feira, 28, os brasileiros medem forças com a Espanha, uma das favoritas ao ouro, às 7h30 (de Brasília), em duelo decisivo. Já os franceses encaram a Alemanha, no mesmo dia, às 9h30.