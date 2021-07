Kelvin agradece Luiza Erundina após medalha em Tóquio: ‘Obrigado por acreditar no skate’

Em texto, a ex-prefeita da cidade de São Paulo lembrou que foi a responsável por revogar uma lei de seu antecessor, Jânio Quadros, que proibiu a prática do esporte na capital paulista, em 1988

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Kelvin Hoefler usou suas redes sociais para agradecer Luiza Erundina



Prefeita da cidade de São Paulo de 1989 a 1992, Luiza Erundina usou sua conta no Twitter para parabenizar o skatista Kelvin Hoefler, o primeiro brasileiro a subir ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em texto, a atual deputada federal (PSOL-SP) lembrou que foi a responsável por revogar uma lei de seu antecessor, Jânio Quadros, que proibiu a prática do esporte na capital paulista, em 1988. Respondendo a mensagem da política brasileira, o medalhista de prata no street agradeceu. “Obrigado por acreditar no skate”, comentou o atleta, que ficou atrás apenas do japonês Yuto Horigomi. Veja abaixo.