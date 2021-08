Isaquias Queiroz e Jacky Godman estão na final da canoagem C-2 1.000 metros

Dupla brasileira terminou em quarto na bateria dois em disputa acirrada com dupla canadense

Julio Cesar Guimarães/COB Isaquias e Jacky estão na final



O medalhista olímpico Isaquias Queiroz e sua dupla Jacky Godman participaram da segunda bateria da semifinal da canoagem sprint no C-2 1.000 metros e se classificaram para a final da modalidade. Os brasileiros terminaram em terceiro numa disputa muito dura contra os canadenses e fizeram o tempo de 3:27:167, muito próximo do tempo dos adversários. A dupla alemã venceu a bateria com recorde olímpico. Isaquias e Jacky vão disputar contra a dupla da China, H. Liu e P. Zheng; da Romênia, C. Chirilla e V. Mihalachi; da Polônia, T. Barniak e W. Glazunow; da Alemanha, S. Brendel e T. Hecker; de Cuba, S. Torres e F. Jorge; e Canadá, C. Fitzpatrick e R. Vargas. A disputa acontece às 23h45.

