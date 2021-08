Trio brasileiro fica de fora da decisão do salto triplo masculino

Alexsandro Melo se lesionou, e Almir dos Santos e Matheus de Sá não conseguiram ultrapassar a marca de 17.05 metros que classificava para a final

Reprodução/ SporTV Almir dos Santos não fez uma boa prova



Nesta segunda-feira, 2, mais uma semana de Jogos Olímpicos começou com as classificatórias no Atletismo, no salto triplo masculino. Ao todo 31 atletas competiram por 12 vagas para a final e, para isso, precisavam em três tentativas alcançar a marca de 17.05 metros na caixa de areia. Entre os representantes brasileiros, AlexsandroAl Melo foi o primeiro a competir e saltou 15.65 metros na primeira tentativa, tendo sentido a perna após o pulo. Ele se retirou da prova na segunda tentativa. Almir dos Santos em sua primeira tentativa ‘queimou’ o salto ao pisar na tábua de limite para o salto. Na segunda, fez 16.27 metros e na terceira, 16.27 metros. Matheus de Sá fez 16.49m na primeira tentativa; na segunda ele ‘queimou’ e na última, a marca foi de 16.33 metros. Os resultados deixam o trio fora da decisão.

