Judô: Brasil perde para Holanda na disputa por equipes e vai para repescagem

Seleção venceu apenas duas lutas de seis e irá enfrentar Israel na luta pela medalha de bronze

Reprodução/ SporTV Seleção brasileira de judô



Pela primeira vez em Olimpíadas, o judô teve a categoria de disputa por equipes mistas. A competição funciona da seguinte maneira: são seis combates ao todo – três homens e três mulheres, avança quem vencer mais combates. Caso ocorra empate, um sorteio é realizado com o peso a ser disputado e a luta acontece novamente como se fosse golden score. O Brasil começou já nas quartas de final e tinha no grupo Larissa Pimenta (57 kg), Daniel Cargnin (73 kg), Maria Portela (70 kg), Rafael Machado (90 kg), Mayra Aguiar (+70 kg) e Rafael Silva, o Baby (+90 kg). O adversário foi a seleção da Holanda e o resultado não foi bom. Larissa Pimenta, Maria Portela, Rafael Macedo e Rafael Silva perderam suas lutas, deixando a Holanda em vantagem no 4 a 2 e levando a seleção brasileira para a repescagem. Apenas Cargnin e Mayra conquistaram a vitória. Na repescagem enfrenta Israel e tenta medalha de bronze.