Tóquio 2020: Ciclista dos EUA que se acidentou em prova do BMX teve hemorragia cerebral

Connor Fields está internado em hospital de Tóquio; ele também fraturou uma costela e teve lesão no pulmão

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL Connor Fields sendo atendido pela equipe médica de Tóquio 2020



Durante uma das baterias de semifinal do ciclismo BMX corrida masculino, da madrugada de sexta-feira, o atleta dos Estados Unidos, Connor Fields, sofreu um acidente grave e precisou ser retirado de ambulância. Na madrugada deste sábado, 31, a federação norte-americana de ciclismo informou por meio de nota que o atleta foi encaminhado para o St. Luke’s International Hospital, na cidade de Tóquio, logo depois do ocorrido. Segundo o comunicado, os médicos identificaram que Connor teve uma hemorragia cerebral após a queda, mas depois de horas de monitoramento não houve mais sangramento adicional e ele segue acordado e estável. Em entrevista ao USA Today, o pai do atleta, que foi medalhista na Rio 2016, deu mais notícias. “Há um pouco de fluido em seu cérebro, mas não aumentou nas últimas 24 horas, então eles estão se sentindo bem com isso. Até agora os resultados parecem bastante positivos”, disse Mike Fields. Connor também teve uma costela quebrada e uma lesão no pulmão. Não há previsão de alta.

Confira abaixo o vídeo da queda de Connor Fields: