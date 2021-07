Atual campeão olímpico, Thiago Braz confirma vaga na final do salto com vara

Brasileiro pulo 5.75m na classificatória; Augusto Dutra também competiu, mas parou no 5.65m

Wander Roberto/COB Thiago Braz disputa final na terça-feira, dia 3



Campeão olímpico na Rio 2016, o brasileiro Thiago Braz conseguiu classificação para a final do salto com vara na noite desta sexta-feira, 30, manhã de sábado no Japão. Aos 27 anos, é a segunda final seguida do atleta de Marília. A altura classificatória foi 5.75m para todos os competidores. Thiago começou a prova com dificuldade não conseguindo avançar os 5.30 na primeira tentativa, mas depois avançou. O mesmo aconteceu no sarrafo em 5.50m. Na tentativa de 5.65m passou na primeira e em 5.75m errou na primeira tentativa e passou na segunda. O atleta Augusto Dutra também participou da classificatória e foi bem passando de primeira os 5.30 e 5.50. Nos 5.65 ele errou na primeira, mas avançou e em 5.75m errou as três e foi desclassificado, terminando em 16º no geral. A final acontece na terça-feira, dia 3, às 7h20 (horário de Brasília).

