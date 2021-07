Renato Rezende é eliminado na semifinal do ciclismo BMX; norte-americano sofre acidente grave

Renato Rezende terminou em 7º em sua bateria e não avançou

As semifinais do ciclismo BMX corrida masculino foram interrompidas por alguns minutos na madrugada desta sexta-feira, 30, depois que o norte-americano Connor Fields sofreu um grave acidente na terceira descida. Ele se chocou contra outros adversários e caiu de forma errada na pista, sendo imediatamente acionado os atendimento médico na pista. De acordo com informações da imprensa que acompanha a prova, o medalhista olímpico na Rio 2016 foi levado de ambulância. O brasileiro Renato Rezende competiu na semifinal, mas não repetiu seu desempenho das quartas. Ele terminou em 7º na bateria 2 e não avançou.