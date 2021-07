Atletismo: Favorito nos 400m com barreiras, Alison dos Santos avança à semifinal

Brasileiro fez o segundo melhor tempo de sua bateria com 48:42 sem precisar forçar na reta final; Márcio Teles também competiu, mas não foi bem

Jonne Roriz/COB Alison dos Santos fez ótimo tempo nos 400m com barreiras



O Brasil conquistou um ótimo resultado nos 400m com barreiras masculino com Alison dos Santos. O atleta de 21 anos está em sua primeira Olimpíada e é um dos favoritos a medalha. Na bateria 1, ele fez o segundo melhor tempo com 48:42 sem precisar forçar na reta final da prova. Na bateria 2, Márcio Teles também correu, mas perdeu fôlego no final e terminou na 7ª colocação com o tempo de 49.70. As três baterias de semifinais serão realizadas no domingo, dia 1º, a partir das 9h05 (horário de Brasília). No primeiro dia de atletismo em Tóquio 2020, o Brasil teve representante nos 3.000m com obstáculos e no salto em altura masculino.