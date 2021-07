Kelvin Hoefler se defende após declaração de Bufoni: ‘Eu vim aqui para ganhar medalha’

Na madrugada, Letícia postou stories afirmando que o skatista nunca está ‘nos rolês’ e que não são próximos por opção dele

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Skatista também afirmou que o medalhista bloqueou a Confederação Brasileira de Skate (CBSK) nas redes



O skatista Kelvin Hoefler, prata na modalidade street do skate nas Olímpiadas de Tóquio, falou pela primeira vez sobre os stories da colega de esporte, Letícia Bufoni. Em seu Instagram, ela disse que o brasileiro mereceu a medalha, mas afirmou que os dois não são tão próximos. “O Kelvin, pelo que vocês perceberam, ele nunca está com a gente nos ‘rolês’, ele nunca faz parte das nossas atividades por uma opção dele. Ninguém tem nada contra ele, pelo contrário, está todo mundo aqui comemorando que o Brasil ganhou uma medalha. Respeito muito a história dele, mas, infelizmente, ele não gosta de estar com a gente.” A skatista também afirmou que o medalhista bloqueou a Confederação Brasileira de Skate (CBSK) na rede social. “Um exemplo grande é que a CBSK, que é a confederação de skate, não pode nem marcar ele porque ele bloqueou a CBSK”, disse.

Em seguida, porém, Kelvin postou uma foto em seu perfil marcando a CBSK. “Jantando com a família”, afirmou o atleta olímpico. Na live na manhã deste domingo, em conversa com o jornalista Ivan Moré, Hoefler não negou o isolamento e se justificou. “Eu acho que cada um tem uma posição. Eu sou uma cara bem pacato, eu sou do Guarujá, eu sou bem quieto. Eu vim aqui para ganhar medalha, eu vim aqui para representar o meu país. O que eu fiz: estou aqui para um objetivo. Me isolei, fato, me isolei, porque tenho o objetivo de levar essa medalha aqui para vocês aí. Para todos os skatistas do Brasil. Eles, sim, merecem isso daqui”, disse Kelvin, mostrando a medalha. “Eu vou estar torcendo para ela amanhã, vou estra torcendo para a Pâmela [Rosa], vou estar torcendo para a Rayssa [Leal]. Eu quero mais medalhas, eu trouxe para o skate em geral. Eu fiz a minha parte”, finalizou.