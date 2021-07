Tóquio 2020: Delegação feminina de ginástica da Alemanha usa macacão de corpo inteiro em treino

Uniforme foi usado pela ginasta Sarah Voss no Campeonato Europeu de Ginástica, em abril, como forma de protesto pela sexualização das atletas

Reprodução/ Twitter Equipe alemã deve competir com o uniforme



Cada dia mais a obrigatoriedade de biquínis e collants cavados para atletas femininas está sendo questionada. Na mesma semana em que a delegação feminina de handball de praia da Noruega foi punida por usar shorts, a delegação feminina de ginástica artística da Alemanha entrou no Centro de Ginástica Ariake com um macacão de corpo inteiro. O uniforme tinha sido usado pela primeira vez pela ginasta Sarah Voss durante o Campeonato Europeu de Ginástica Artística, em abril deste ano. Dois dias depois, a colega de delegação, Kim Bui, também usou. Em entrevista à Insite Gymnastics Magazine, Voss explicou que o uso do uniforme em Tóquio pode mostrar para outras meninas que é possível ficar mais confortável durante os exercícios. “É importante para nós mostrarmos para outras mulheres, e em especial para as atletas jovens, que elas podem se sentir mais confortáveis”, explicou.