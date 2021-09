Luís Carlos Cardoso conquista medalha de prata na canoagem KL1 200 metros

Essa é a melhor marca do país na modalidade, em toda a história; na Rio 2016 o Brasil só conseguiu um bronze

Reprodução/ SporTV Luís Carlos comemora após a prova da final



O Brasil abriu o 10º dia de competições nos Jogos Paralímpicos de Tóquio com uma medalha de prata na canoagem, categoria KL1 masculino 200 metros. O brasileiro Luís Carlos Cardoso chegou em segundo na prova com o tempo de 48s31, rendendo o melhor resultado do país na modalidade. Na Rio-2016, o Brasil tinha conquistado apenas uma medalha de bronze na canoagem. O campeão da prova foi o húngaro Peter Kiss, atual campeão mundial. Essa é a 14ª medalha de prata do Brasil no Japão. No momento o país ocupa a 6ª posição geral com 55 pódios no total.