Paulo André na semi dos 100 m e pódio todo jamaicano: Confira o balanço do 2º dia do atletismo

Assim como na estreia, o segundo dia do atletismo trouxe diversos resultados negativos para a delegação brasileira, com vários esportistas do país se despedindo de Tóquio antes das finais

Reprodução/Twitter/@timebrasil Paulo André é semifinalista dos 100 metros rasos das Olimpíadas de Tóquio



Assim como na estreia, o segundo dia do atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio trouxe diversos resultados negativos para a delegação brasileira, com vários esportistas do país se despedindo das Olimpíadas antes das finais. Alexsandro Melo e Samory Fraga não passaram da classificatória no salto em distância masculino, enquanto do trio formado por Felipe Bardi, Rodrigo Nascimento e Paulo André, apenas o último conseguiu vaga na semi dos 100 metros rasos. Mais cedo, as glórias do esporte brasileiro se resumem ao atual campeão olímpico Thiago Braz, que novamente brilhou no salto com vara e passou de fase, além de Izabela da Silva, que assegurou presença na decisão do lançamento de disco feminino.

A manhã deste sábado, 31, por outro lado, também já definiu algumas provas. No revezamento 4×400 misto, a Polônia (3:09.87) ficou com o ouro, a República Dominicana (3:10:21) com a prata, e os Estados Unidos (3:10.22) com o bronze. Já no arremesso de disco masculino, a Suécia fez “dobradinha” com Daniel Sthal e Simon Pettersson, enquanto o austríaco Lukas Weisshaidinger terminou em terceiro. A grande atração no Estádio Olímpico de Tóquio, porém, foi os 100 metros rasos feminino, dominado pelas jamaicanas. Eliane Thompson-Herah bateu o recorde olímpico e conquistou a medalha de ouro para a Jamaica, que também leva a segunda colocação com Shelly-Ann Fraser-Pryce e a terceira com Shericka Jackson.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real