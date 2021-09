Mateus Evangelista é bronze no salto em distância masculino classe T37

Essa é a 50ª medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020

Reprodução/ SporTV

O Brasil segue colecionando medalhas em Tóquio. Minutos depois da prata de Marivana Oliveira no arremesso de peso, também no atletismo saiu o bronze para o brasileiro Mateus Evangelista, no salto em distância masculino, classe T37 (para atletas com paralisia cerebral). Mateus saltou para 06.05 metros, a terceira melhor marca da prova. Ele também foi prata nesta prova na Rio-2016 e nos Mundiais de 2017 e 2019. Essa foi a 50ª medalha do país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.