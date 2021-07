Mayra Aguiar imobiliza coreana, fatura medalha de bronze no judô e faz história na Tóquio-2020 

Com o resultado, a judoca entrou para a história do esporte brasileiro ao transformar-se na primeira mulher brasileira a conquistar três medalhas em esportes individuais nos Jogos

Reprodução/Twitter/@timebrasil Mayra Aguiar ficou com o bronze no judô nas Olimpíadas de Tóquio



Mayra Aguiar venceu a sul-coreana Yoon Hyun-Ji na manhã desta quinta-feira, 29, na Arena Nippon Budokan, e conquistou o bronze no judô até 78 kg feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Agressiva desde o início da luta, a gaúcha imobilizou a atleta da Coreia do Sul por 19 segundos, configurando um ippon. Com o resultado, a judoca entrou para a história do esporte brasileiro ao transformar-se na primeira mulher brasileira a conquistar três medalhas em esportes individuais nos Jogos Olímpicos – em Londres-2012 e Rio-2016, a esportista também foi terceira colocada na categoria. “Não estou conseguindo falar, estou bem emocionada. É a conquista mais importante! Esses últimos anos foram bem difíceis. Ter que superar… Eu não aguentava mais fazer cirurgias. É muito desgastante passar por tudo isso, mas eu acreditei e continuei lutando. Valeu a pena! Está sendo muito importante”, disse em entrevista ao SporTV, lembrando de seus problemas clínicos no ciclo olímpico.

Favorita ao ouro, Mayra Aguiar estreou com vitória sobre a israelense Inbar Lanir, mas acabou ficando sem chances de subir ao lugar mais alto do pódio com a derrota para a alemã Anna-Maria Wagner nas quartas de final. Assim, ela se concentrou na repescagem e, demonstrando consistência, ganhou da russa Aleksandra Babintseva. Com o terceiro lugar garantido diante da judoca da Coreia do Sul, a gaúcha faturou a terceira medalha de bronze para o Brasil na Tóquio-2020. Anteriormente, o também judoca Daniel Cargnin ficou em terceiro lugar na categoria até 66 kg masculina, enquanto o nadador Fernando Scheffer terminou em terceiro na prova 200 m livre. O país também soma uma medalha de ouro, com o surfista Ítalo Ferreira, e duas medalhas de prata, obtidas por Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, ambos do skate street.