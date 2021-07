Milena Titoneli é derrotada por marfinense e perde o bronze no taekwondo

Brasileira disputou a repescagem e garantiu vaga na disputa pela medalha na categoria até 57kg feminino

Gaspar Nóbrega/ COB No taekwondo, Milena Titoneli perdeu nas quartas de final



A brasileira Milena Titoneli perdeu para Ruth Gbagbi, da Costa do Marfim, e deixou a medalha de bronze no taekwondo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 escapar. A luta foi disputada às 8h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira, 26. No confronto, Titoneli perdeu para a marfinense pelo placar de 12 a 8, garantindo uma das medalhas de bronze da categoria – assim como o judô, o taekwondo dá duas medalhas de bronze através de um esquema de repescagem. Antes do duelo,Titoneli venceu Julyana Al-Sadeq, da Jordânia, perdeu para Matea Jelic, da Croácia, e derrotou Lauren Lee, do Haiti.