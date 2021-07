Nadador da Tunísia de 18 anos surpreende e leva o ouro nos 400m livres

Ahmed Hafnaoui concluiu a prova com tempo de 3:43, australiano ficou com a prata enquanto americano completou o pódio

Reprodução/Twitter @fina1908 Tunisiano garantiu primeiro ouro para seu país nesta olimpíada



O nadador da Tunísia Ahmed Hafnaoui, de 18 anos, surpreendeu e conquistou o ouro na prova dos 400 metros livres masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A prova foi disputada no fim da noite deste sábado, 24, no Centro Aquático da sede dos Jogos. Hafnaoui concluiu a prova com o tempo de 3:43.36, conquistando a melhor marca da categoria. Jack McLoughlin, da Austrália, ficou com a prata (com tempo de 3:43.52) e Kieran Smith, dos Estados Unidos, finalizou o pódio. Essa foi a primeira medalha de ouro do país africano nas Olimpíadas deste ano. No momento, a Tunísia ocupa a sétima posição na classificação geral, com um ouro e uma prata.