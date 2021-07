Brasil empata com Rússia na estreia do handebol feminino

Seleção feminina fez bom jogo contra as atuais campeãs olímpicas e garantiu empate em 24 a 24; próxima partida será contra a Hungria, na segunda-feira, às 23h

Wander Roberto/Comitê Olímpico Brasileiro Bruna de Paula foi um dos destaques da estreia do Brasil no handebol



Em um jogo muito equilibrado, a seleção feminina de handebol empatou, no início da madrugada deste domingo, 25, com o Comitê Olímpico Russo, na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. As russas são as atuais campeãs olímpicas. A partida terminou empatada em 24 a 24, com as brasileiras tendo a possibilidade de marcar o ponto decisivo no último lance do confronto. A segunda rodada ocorrerá na segunda-feira, 26, às 23h, contra a Hungria, que conquistou a vaga através do Pré-Olímpico mundial. As três seleções integram o grupo B, ao lado da vice-campeã mundial Espanha, França e Suécia. No grupo A estão a atual campeã mundial Holanda, Montenegro, Noruega, Japão, Coreia do Sul e Angola. “A gente sabe que está no grupo da morte, mas também sabe que do nosso lado tem qualidade. Vou falar uma palavra que é acreditar, porque, mesmo quando a gente estava atrás no placar, a gente não abaixou os braços. Foi muita raça, união. A gente acreditou até o fim”, disse Bruna de Paula ao final do jogo.