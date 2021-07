Nos pênaltis, Estados Unidos vencem a Holanda e vão para as semifinais do futebol feminino

Miedema marcou os gols da equipe holandesa enquanto que Williams e Mewis anotaram para as americanas, que enfrentarão o Canadá na próxima fase

Reprodução/Twitter @USWNT Americanas terminaram o primeiro tempo com vantagem



Em busca da classificação para as semifinais do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, as seleções da Holanda e do Estados Unidos se enfrentaram na manhã desta sexta-feira, 30. E em um jogo movimentado, quem se deu melhor foram as americanas que venceram a partida nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. O primeiro gol da partida foi marcado pela holandesa Viviane Miedema no começo do primeiro tempo. A vantagem durou pouco, já que as americanas reagiram rápido e viraram o jogo com gols de Williams e Mewis ainda na etapa inicial, levando a vantagem no placar para o intervalo. No começo do segundo tempo, Miedema chutou de fora da área e empatou a partida novamente. Ao longo do jogo, os Estados Unidos tiveram dois gols anulados por impedimento. Já no fim do jogo, a Holanda teve um pênalti a favor, mas viu Martens perder a cobrança.

O jogo terminou empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar e foi para a prorrogação. Na etapa complementar, as holandesas tiveram melhores chances, mas pararam na defesa americana. As duas equipes chegaram a marcar, mas os tentos foram anulados pela arbitragem. Com isso, a decisão foi para as penalidades, onde . As holandesas viram Miedema e Nouwen perderam suas penalidades, enquanto as americanas assistiram grandes defesas da goleira Naeher, que garantiu a classificação. Com a vitória os Estados Unidos enfrentarão o Canadá, que eliminou o Brasil nos pênaltis, nas semifinais do torneio.