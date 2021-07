Tóquio-2020: Suécia bate o Japão e enfrenta a Austrália na semi do futebol feminino

Melhor desde o começo do primeiro tempo, a seleção sueca venceu os anfitriões com gols de Eriksson, Blacksteniu e Asllani (de pênalti), enquanto os nipônicos marcaram com Tanaka

Reprodução/Twitter/@svenskfotboll Suécia venceu o Japão nas quartas do futebol feminino na Tóquio-2020



A seleção sueca ganhou do Japão por 3 a 1 na manhã desta sexta-feira, 30, no Estádio Saitama, e se classificou para as semifinais do futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Melhor desde o começo do primeiro tempo, a Suécia venceu os anfitriões com gols de Eriksson, Blacksteniu e Asllani (de pênalti), enquanto os nipônicos marcaram com Tanaka. Agora, as suecas vão em busca de uma vaga na decisão. Para isso, terão que passar na próxima segunda-feira, 2, pela Austrália, que eliminou a Grã-Bretanha mais cedo com um triunfo heroico por 4 a 3 na prorrogação. Do outro lado da chave, o Canadá, que tirou o Brasil dos Jogos, encara o vencedor do duelo entre Holanda e Estados Unidos.