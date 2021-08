Olímpiadas de Tóquio: Atleta do arremesso de peso faz X com os punhos e protesta no pódio

Comitê Olímpico Internacional ainda não se manifestou, mas isso deve acontecer a qualquer momento

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON - 1/8/21 De acordo com Sanders, o ato aconteceu em prol de oprimidos dentro e fora do esporte



A atleta do arremesso de peso feminino da equipe dos Estados Unidos, Raven Saunders, conhecida nas redes sociais como Mulher-Hulk, subiu ao pódio neste final de semana, após ter levado a medalha de prata na modalidade, e protestou ao levantar os punhos em forma de X. Ela é conhecida por ser lésbica e militar a favor das causas LGBTQIA+. Essa foi a primeira manifestação em pódio nas Olímpiadas de Tóquio. De acordo com Sanders, o ato aconteceu em prol de oprimidos dentro e fora do esporte e significa que esse é o X é o local onde os oprimidos se encontram. Para ela, o símbolo foi uma maneira de expressar que os atletas oprimidos lidam com muito mais fardos dentro e fora do esporte.

Ao lado de Raven Saunders, no pódio, o ouro ficou com a chinesa Lijiao Gong e o bronze com a neozelandesa Valeria Adams. O Comitê Olímpico Internacional ainda não se manifestou, mas isso deve acontecer a qualquer momento. Isso porque qualquer tipo de manifestação é proibida há muitos anos. De acordo com apuração da Jovem Pan, o COI anunciou pouco antes dos jogos começarem que poderiam haver alguns tipos de protestos. Porém, não políticos — nem na abertura, encerramento, durante a disputa ou no pódio. A manifestação pode resultar na punição de Saunders, que faz parte de um grupo de pelo menos 180 atletas da comunidade LGBTQIA+ que está nas Olímpiadas de Tóquio.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano