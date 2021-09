Paralimpíada: China entra com recurso e brasileiro perde a medalha de ouro no arremesso de peso

Thiago Paulino tinha lançado para 15.10m na prova da manhã desta sexta-feira, superando o recorde paralímpico do chinês Guoshan Wu

Takuma Matsushita/CPB. Thiago Paulino levou o ouro na manhã desta sexta-feira



O brasileiro Thiago Paulino, do arremesso de peso classe F57, perdeu sua medalha de ouro 12 horas depois de conquistá-la nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Isso porque a China entrou com um recurso contra os lançamentos do atleta e duas de suas tentativas foram invalidadas. Dessa forma, ele perdeu o ouro e acabou ficando com o terceiro lugar, o bronze. De acordo com o blog ‘Olimpíada Todo Dia’, o recurso chinês conseguiu a anulação dos arremessos de Thiago que passaram de 15 metros. Sendo assim, sua melhor marca foi 14.77 metros, a terceira da prova. O chinês Guoshan Wu ficou com o ouro tendo batido 15 m, e a prata foi para o brasileiro Marco Aurélio Borges, com 14.85 metros. Thiago tinha feito 15.10 metros, quebrando o recorde do chinês. O Comitê Paralímpico Brasileiro ainda não se pronunciou sobre o caso, mas pode recorrer da decisão.