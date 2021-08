Paralimpíada: Thalita Simplício é prata nos 400m rasos feminino

Brasileira de 24 anos correu bem e ficou atrás apenas da bicampeã, a chinesa Liu Cuiqing

PA Images via Reuters Connect Thalita e Felipe levaram a prata



O Brasil conquistou mais uma medalha no atletismo dos Jogos Paralímpicos de 2020. A corredora Thalita Simplício, de 24 anos, chegou em segundo lugar na prova dos 400 metros rasos feminino T11, para atletas com deficiência visual. Ela fez o tempo de 56.80s e ficou atrás apenas da chinesa Liu Cuiqing que conseguiu o bicampeonato paralímpico. Thalita correu com seu guia, o atleta Felipe Veloso. Essa é a primeira medalha do 4º dia de competições em Tóquio, levando o país para seis ouros, cinco pratas e sete bronzes.