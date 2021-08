Paralimpíada: Cátia Oliveira conquista o bronze no tênis de mesa

Brasileira perdeu a semifinal para a sul-coreana Yeon Su Seo, mas mesmo assim ficou com a medalha

Reprodução/ Twitter Comitê Paralímpico Brasileiro Cátia estava na semifinal do tênis de mesa simples



Mais uma medalha para a conta do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Cátia Oliveira levou o bronze no tênis de mesa, disputa de simples, classes 1-2, mesmo sendo derrotada na semifinal pela sul-coreana Yeon Su Seo por 3 a 1. A brasileira começou levando o primeiro set por 11 a 7, mas levou a virada nos sets seguintes. Cátia é a número 4 do mundo, e Yeon a terceira. Essa é a primeira medalha da modalidade na atual edição das Paralimpíadas. Também na noite/madrugada desta sexta para sábado, o Brasil conquistou prata nos 400m rasos feminino com Thalita Simplício e um bronze com Julyana da Silva no lançamento de disco.