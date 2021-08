Paralimpíadas: Em segundo dia, natação brasileira se classifica para cinco finais

Medalhista de bronze nos 200m livre, categoria S5, Daniel Dias disputará mais uma medalha nos 100m livre

Reprodução/ SporTV Equipe do revezamento misto 4x50m livre está na final



Depois de quatro medalhas no primeiro dia, o segundo dia da natação teve novas classificações para as decisões do Brasil. O time verde e amarelo conseguiu mais cinco finais em sete provas. Bronze nos 200m livre S5, Daniel Dias irá disputar mais uma medalha nos 100m estilo livre S5 no masculino, enquanto Joana Neves estará na mesma modalidade no feminino. Talisson Glock estará na decisão dos 200m medley S6 e Matheus Rheine disputa a final dos 400m estilo livre S11. O Brasil também será representado no revezamento misto 4x50m livre com a equipe formada por Erick Tobera, Laila Abate, Gabriel Oliveira e Patricia Pereira. As finais começam a partir das 5h (horário de Brasília) da madrugada desta quinta-feira, 26.