Rayssa é a oitava atleta mais jovem a ganhar medalha em Olimpíadas; veja o ranking

Brasileira de 13 anos conquistou a prata na disputa do skate street feminino em Tóquio 2020

Wander Roberto/COB Rayssa Leal ganhou a prata no skate street feminino



Aos 13 anos, Rayssa Leal encantou o mundo com sua medalha de prata no skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Coincidentemente, a japonesa campeã olímpica Momiji Nishiya tem a mesma idade que a brasileira, mas foi a maranhense que entrou para um ranking histórico dos Jogos. Segundo o COI, Rayssa é a oitava atleta mais jovem a conquistar uma medalha na história dos Jogos modernos, considerando apenas esportes individuais. O atleta mais jovem medalhista foi Dimitros Loundras, da Grécia. Ele conquistou uma prata na ginástica artística em Atenas 1896, aos 10 anos e 216 dias. Falecido em 1970, Dimitros integrava a equipe grega que perdeu o ouro para o grupo da Alemanha. O segundo lugar é da italiana Luigina Giavotti, também da ginástica artística, em Amsterdã 1928, aos 11 anos e 301 dias. O pódio fecha com Inge Sorensen, da Dinamarca, que venceu uma prova de natação aos 12 anos e 21 dias na edição de Berlim 1936. A medalha de Rayssa chegou em suas 13 anos e 204 dias, colocando-a na oitava colocação.

Veja abaixo o Top 10 de atletas mais jovens a ganhar medalha em Olimpíadas