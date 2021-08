Rebeca Andrade brilha, leva ouro no salto e recebe segunda medalha nas Olimpíadas de Tóquio

A brasileira demonstrou toda sua habilidade ao fazer movimentos difíceis, ganhar duas notas altas (15.166 e 15.000) e fechar a prova com uma média de 15.083

Gaspar Nóbrega/COB Rebeca Andrade durante a final do salto nos Jogos de Tóquio



Rebeca Andrade ganhou a sua segunda medalha nas Olimpíadas de Tóquio na manhã deste domingo, 1º, ao ficar com o ouro no salto. Prata no individual geral, a brasileira demonstrou toda sua habilidade ao fazer movimentos difíceis, ganhar duas notas altas (15.166 e 15.000) e fechar a prova com uma média de 15.083. Terceira a participar da final, a ginasta viu a sua principal concorrente, a norte-americana Jade Carey, falhar na conclusão. Assim, ela só acompanhou as outras esportistas tentarem, mas não conseguirem tirar a sua primeira colocação. Desta forma, ela transforma-se na primeira ginasta do país a ser campeã olímpica, marcando o seu nome na história do esporte.

Destaque da ginástica brasileira, Rebeca Andrade virou a favorita da final do salto depois da desistência da estadunidense Simone Biles, que deixou a prova para cuidar de sua saúde mental. Depois de fazer uma boa classificatória e ter uma média 15.300 no individual geral, ela não decepcionou na decisão, ficando bem à frente das concorrentes – MyKyla Skinner, dos Estados Unidos, foi prata com 14.966, enquanto Yeo Hong-Chul, da Coreia do Sul, foi bronze com 14.733. As duas conquistas mostram o poder de recuperação da atleta de 22 anos, que, em meados de 2019, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho pela terceira vez em quatro anos. Vale lembrar que Rebeca ainda está na final do solo, onde pode igualar Isaquias Queiroz como únicos a faturar três medalhas olímpicas em uma só edição – no caso do canoísta, ele brilhou na Rio-2016.

