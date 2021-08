Rebeca Andrade recebe homenagem do Flamengo e encontra MC João, autor de ‘Baile de Favela’

A ginasta paulista, que defende o Rubro-Negro há dez anos, ganhou uma placa e uma camisa personalizada diretamente das mãos do presidente Rodolfo Landim

Reprodução/Fla TV Rebeca Andrade ao lado de MC João em homenagem feito pelo Flamengo



Medalhista de ouro e de prata nas Olimpíadas de Tóquio, Rebeca Andrade recebeu nesta quinta-feira, 12, uma homenagem do Flamengo. A ginasta paulista, que defende o Rubro-Negro há dez anos, ganhou uma placa e uma camisa personalizada diretamente das mãos do presidente Rodolfo Landim. Além disso, a atleta encontrou o MC João, autor do funk “Baile de Favela”, trilha do solo de Rebeca nos Jogos. “Fiquei muito feliz. Gostaria de agradecer toda a torcida, todo o apoio que o Flamengo dá para todas nós. Isso é muito importante. Para mim é um prazer ser a representante e ser inspiração para todas essas crianças. Estou muito feliz. Essas medalhas não são só minhas. Todas as gerações que já passaram fizeram parte desse processo. Espero que as próximas gerações façam ainda mais sucesso. É igual foguete, gente, só vai pra cima”, disse à Fla TV.

Já o presidente do Flamengo enalteceu as conquistas de Rebeca, que encerrou sua participação nos Jogos de Tóquio sendo a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento. “Essa medalha encheu de orgulho nossa nação rubro-negra e em maneira mais especial essa comunidade aqui da ginástica. Foi uma alegria enorme. Essa menina é a cara do Flamengo. Não desistir nunca, encarar os desafios e no final vencer. É o coroamento de um esforço que tem sido feito há décadas pelo Flamengo para formação de ginastas. Vai servir de incentivo muito grande para essa garotada aqui e para outras também continuarem praticando e levando o nome do Brasil”, comemorou.

